 Parlayan güneş Castillo – Fotomaç – 13 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Parlayan güneş

    Parlayan güneş Castillo
    Taraftarın 'Yeni Yattara' dediği için ABD basını da ilginç yorumlar yapıyor. Sezon başında ABD'nin Dallas takımından gelen Kolombiyalı yıldızla ilgili 'Parlayan güneş' başlığı atılırken, "Ersun Yanal ona çok güveniyor. Özellikle 'un taktik yapısında önemli bir yeri var" yorumları yapıldı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Parlayan güneş Castillo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.