Parlayan güneş Castillo
Taraftarın 'Yeni Yattara' dediği Castillo için ABD basını da ilginç yorumlar yapıyor. Sezon başında ABD'nin Dallas takımından gelen Kolombiyalı yıldızla ilgili 'Parlayan güneş' başlığı atılırken, "Ersun Yanal ona çok güveniyor. Özellikle Trabzonspor'un taktik yapısında önemli bir yeri var" yorumları yapıldı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Parlayan güneş Castillo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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