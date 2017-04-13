 Ospina ya da Boffin – Fotomaç – 13 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ospina ya da Boffin

    Ospina ya da Boffin

    , iki kaleciden birini transfer etmek istiyor. İspanya’nın Kickoff sitesi, Ospina’yı bordo-mavili kulübün istediğini iddia ederken, ’ın eski öğrencisi Eskişehir’in Belçikalı eldiveninin de transfer listesinde olduğu öne sürüldü.

    İç transferde Kosta Rikalı kalecisi Esteban ile görüşmelerini sürdüren 'un İngiltere'nin Arsenal takımının Kolombiyalı file bekçisi David Ospina'yı da gündeme aldığı iddia edildi. İspanyol Kickoff sitesinde yer alan haberlere göre bordo-mavililer, tecrübeli file bekçisi David Ospina'yı gündemine aldı. Oyuncunun ismi daha önce de Türkiye'de Fenerbahçe ile anılırken, bordomavili yönetimin 'de fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki deneyimli kalecinin transferini kiralık formülüyle bitirmeye çalışabileceği belirtildi. Esteban ile henüz anlaşamayan Karadeniz ekibinin Ospina'nın uygun maliyet rakamlarının ortaya çıkmasını beklediği bildirildi.

    YANAL ONU ÇOK İSTİYOR
    Ospina, bu sezon Arsenal formasıyla ligde 2, kupada 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi. Bir iddia da Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin ile ilgili ortaya atıldı. İddiaya göre Ersun Yanal, 'a aldırdığı Boffin'e bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. Eskişehirspor'la sözleşmesi 2019'da bitecek olan 1.96 boyundaki Belçikalı eldivenin de gelmeyi çok istediği dile getiriliyor. Yanal'ın, dev kaleci ile el sıkıştığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı yönünde bilgiler de var. Boffin, Eskişehirspor ile şu ana kadar 167 maça çıktı.


    Yunus Emre SEL
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ospina ya da Boffin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.