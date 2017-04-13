Ospina ya da Boffin
Trabzonspor, iki kaleciden birini transfer etmek istiyor. İspanya’nın Kickoff sitesi, Ospina’yı bordo-mavili kulübün istediğini iddia ederken, Ersun Yanal’ın eski öğrencisi Eskişehir’in Belçikalı eldiveninin de transfer listesinde olduğu öne sürüldü.
İç transferde Kosta Rikalı kalecisi Esteban ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'un İngiltere'nin Arsenal takımının Kolombiyalı file bekçisi David Ospina'yı da gündeme aldığı iddia edildi. İspanyol Kickoff sitesinde yer alan haberlere göre bordo-mavililer, tecrübeli file bekçisi David Ospina'yı gündemine aldı. Oyuncunun ismi daha önce de Türkiye'de Fenerbahçe ile anılırken, bordomavili yönetimin Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki deneyimli kalecinin transferini kiralık formülüyle bitirmeye çalışabileceği belirtildi. Esteban ile henüz anlaşamayan Karadeniz ekibinin Ospina'nın uygun maliyet rakamlarının ortaya çıkmasını beklediği bildirildi.
YANAL ONU ÇOK İSTİYOR
Ospina, bu sezon Arsenal formasıyla ligde 2, kupada 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi. Bir iddia da Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin ile ilgili ortaya atıldı. İddiaya göre Ersun Yanal, Eskişehirspor'a aldırdığı Boffin'e bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. Eskişehirspor'la sözleşmesi 2019'da bitecek olan 1.96 boyundaki Belçikalı eldivenin de gelmeyi çok istediği dile getiriliyor. Yanal'ın, dev kaleci ile el sıkıştığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı yönünde bilgiler de var. Boffin, Eskişehirspor ile şu ana kadar 167 maça çıktı.
Yunus Emre SEL
YANAL ONU ÇOK İSTİYOR
Ospina, bu sezon Arsenal formasıyla ligde 2, kupada 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi. Bir iddia da Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin ile ilgili ortaya atıldı. İddiaya göre Ersun Yanal, Eskişehirspor'a aldırdığı Boffin'e bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. Eskişehirspor'la sözleşmesi 2019'da bitecek olan 1.96 boyundaki Belçikalı eldivenin de gelmeyi çok istediği dile getiriliyor. Yanal'ın, dev kaleci ile el sıkıştığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı yönünde bilgiler de var. Boffin, Eskişehirspor ile şu ana kadar 167 maça çıktı.
Yunus Emre SEL
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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