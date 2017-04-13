Küllerinden doğdu
Takımın başarısı ile paralel Trabzonspor taraftarı yeniden tribünleri doldurmaya başladı. Şenol Güneş Stadı’nda ortalama 27 bin kişiye oynayan Fırtına’da hedef 50. yılda bu sayıyı artırmak.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla 2017'nin en başarılı takımlarından olan Trabzonspor, taraftarlarıyla da bütünleşti. Son yıllarda başarısız sonuçlar nedeniyle taraftarlarının, sırt çevirdiği Karadeniz ekibi ligin ilk yarısına göre ikinci devrede adeta küllerinden doğdu. Taraftarlarına eski heyecanı yaşatmaya başlayan bordo-mavililer, bu sayede tribünlerin de dolmasını sağladı. Sezonun ilk yarısında Avni Aker Stadı'nda 8 bin seyirci ortalamasına oynayan Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda ise 27 bin seyirci ortalamasını yakaladı.
YÖNETİMİN YÜZÜ GÜLDÜ
Fırtına, G.Saray derbisini 33 bin 809, Beşiktaş mücadelesini ise 35 bin 513 taraftar önünde oynadı. Bu tablo 50. yılda şampiyonluk parolası olan yönetimin de yüzünü güldürdü. Bordo-mavililer, gelecek sezon kurulacak iddialı takımla bu ortalamanın daha da yükselmesini bekliyor.
TARAFTARDAN DERS
2017 yılı Trabzonspor için deyim yerindeyse tam bir dönüm noktası oldu. Kaliteli futbolcuların takıma dahil olması, özlemle beklenen stadın açılışı ve pozitif yönde gelişen futbol, takımın bordo-mavi renklere gönül veren taraftarlarla da kucaklaşmasını sağladı. Beşiktaş derbisinde tüm Türkiye bir kez daha buna şahitlik etme şansı yakaladı. Beşiktaş derbisinde olay, kavga, gerginlik sıfırdı. Hem takımın hem de taraftarın aklındaki tek düşünce güzel futboldu.
3 DIŞ SAHA KALDI
Son 7 maçında Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Başakşehir, F.Bahçe (D) ve Bursa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3'ünü deplasman, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Bordo-mavililerin bu sezonki hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
YÖNETİMİN YÜZÜ GÜLDÜ
Fırtına, G.Saray derbisini 33 bin 809, Beşiktaş mücadelesini ise 35 bin 513 taraftar önünde oynadı. Bu tablo 50. yılda şampiyonluk parolası olan yönetimin de yüzünü güldürdü. Bordo-mavililer, gelecek sezon kurulacak iddialı takımla bu ortalamanın daha da yükselmesini bekliyor.
TARAFTARDAN DERS
2017 yılı Trabzonspor için deyim yerindeyse tam bir dönüm noktası oldu. Kaliteli futbolcuların takıma dahil olması, özlemle beklenen stadın açılışı ve pozitif yönde gelişen futbol, takımın bordo-mavi renklere gönül veren taraftarlarla da kucaklaşmasını sağladı. Beşiktaş derbisinde tüm Türkiye bir kez daha buna şahitlik etme şansı yakaladı. Beşiktaş derbisinde olay, kavga, gerginlik sıfırdı. Hem takımın hem de taraftarın aklındaki tek düşünce güzel futboldu.
3 DIŞ SAHA KALDI
Son 7 maçında Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Başakşehir, F.Bahçe (D) ve Bursa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3'ünü deplasman, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Bordo-mavililerin bu sezonki hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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