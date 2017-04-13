İyi bir takımız

Beşiktaş karşısında kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, "Avrupa kupalarına katılacağız" dedi ve ekledi: "Derbide çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kaybettik ama çok şey de kazandık. Takımdaki hava süper."