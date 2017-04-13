 İyi bir takımız – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    İyi bir takımız

    İyi bir takımız
    Beşiktaş karşısında kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, "Avrupa kupalarına katılacağız" dedi ve ekledi: "Derbide çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kaybettik ama çok şey de kazandık. Takımdaki hava süper."
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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