İstikrar abidesi Okay
23 yaşındaki orta saha, son iki sezondaki 80 resmi maçın 69’unda forma giyerek Fırtına’nın en çok oynayan ismi oldu. İkinci sırada Onur (53) var.
Trabzonspor'da 2015- 2016 sezonu öncesinde Kayserispor'dan transfer edilen Okay Yokuşlu, istikrarlı oyuncuların başında geldi. 23 yaşındaki orta saha, 2015- 16 ile 2016-17 sezonunda Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 80 resmi maçın 69'unda oynayarak son 2 sezonda en fazla forma giyen isim oldu. Bu futbolcuyu, 53 maç ile kaleci Onur takip etti. İlk sezonunda 3 gol atan Okay, bu sezon ise 33 maçta 2 bin 567 dakika sahada kaldı. Bu periyotta rakip fileleri 5 kez sarsan bordo-mavili futbolcu, toplamda 8 gole ulaştı. A Milli Takım kadrosuna çağrılan Yokuşlu'nun performansı, yönetimi de harekete geçirdi. Bordo-mavili kulüp, gelecek sezon sonu kontratı bitecek oyuncunun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Okay'ın mukavelesi 2019-2020 sezonunda bitecek.
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Fırtına'nın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Beşiktaş karşısında son dakikalarda aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünün devam ettiğini söyledi. Okay, "Kazanmış olsaydık ligdeki iddiamız çok daha farklı olabilirdi. Ancak hedefimiz Antalyaspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma noktasındaki inancımızı ortaya koymaktır. Hakkımda çıkan transfer iddialarına ise bakmıyorum bile. Kulübümle yeni sözleşme imzaladım ve hedefim gelecek yıl kurulacak iddialı kadronun en önemli parçalarından bir tanesi olmak" açıklamasını yaptı.
ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Okay'ın hem futbolculuğu hem de karakteriyle takımın en sevilen isimlerinden olduğunu belirtti. Çubukçu, "Sözleşme konusunda çok uzun görüşmeler yapmadık. Kendisi huzurlu olduğunu ve kalmak istediğini söyledi. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyecek ve takımın başarısı için katkı sağlamaya devam edecek. Okay'dan faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.
HABERLERİ TAKMIYOR
Fırtına'nın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Beşiktaş karşısında son dakikalarda aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünün devam ettiğini söyledi. Okay, "Kazanmış olsaydık ligdeki iddiamız çok daha farklı olabilirdi. Ancak hedefimiz Antalyaspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma noktasındaki inancımızı ortaya koymaktır. Hakkımda çıkan transfer iddialarına ise bakmıyorum bile. Kulübümle yeni sözleşme imzaladım ve hedefim gelecek yıl kurulacak iddialı kadronun en önemli parçalarından bir tanesi olmak" açıklamasını yaptı.
ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Okay'ın hem futbolculuğu hem de karakteriyle takımın en sevilen isimlerinden olduğunu belirtti. Çubukçu, "Sözleşme konusunda çok uzun görüşmeler yapmadık. Kendisi huzurlu olduğunu ve kalmak istediğini söyledi. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyecek ve takımın başarısı için katkı sağlamaya devam edecek. Okay'dan faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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