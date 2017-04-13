İlk kez gördüm
Devre arasında alınan Pereira, Trabzonspor taraftarına hayran kaldığını söyledi. 31 yaşındaki Portekizli sağ bek, "Birçok takım gördüm ama kulübüne bu denli bağlı taraftar gruplarının sayısı azdır. Deplasmanda bile ev sahibinden çok taraftarımız oluyor" dedi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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