 İlk kez gördüm – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    İlk kez gördüm

    İlk kez gördüm
    Devre arasında alınan , Trabzonspor taraftarına hayran kaldığını söyledi. 31 yaşındaki Portekizli sağ bek, "Birçok takım gördüm ama kulübüne bu denli bağlı taraftar gruplarının sayısı azdır. Deplasmanda bile ev sahibinden çok taraftarımız oluyor" dedi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:09
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