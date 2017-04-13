İki eksikle idman
Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 3 gün iznin ardından dün saat 11.00'de başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen idmanda denge ve kuvvet çalışması yapıldı. N'Doye ile Onazi, çalışmalarda yer almadı. Fırtına, bugün saat 18.00'de hazırlıkların ısürdürecek.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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