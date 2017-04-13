 İki eksikle idman – Fotomaç – 13 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İki eksikle idman

    İki eksikle idman
    , Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 3 gün iznin ardından dün saat 11.00'de başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen idmanda denge ve kuvvet çalışması yapıldı. N'Doye ile Onazi, çalışmalarda yer almadı. Fırtına, bugün saat 18.00'de hazırlıkların ısürdürecek.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki eksikle idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.