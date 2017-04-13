Hedefimiz aynı

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin 2. yarısından itibaren bordo-mavili takımın gelecek adına önemli mesajlar verdiğini belirtti. Çubukçu, "Beşiktaş derbisine kadar 10 maçta mağlup olmadık. Rakibimizle belki de son yılların en güzel maçını oynadık. Bu yenilgi bizi hedeflerimizden alıkoymayacak" diye konuştu.