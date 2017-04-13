Hedefimiz aynı
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin 2. yarısından itibaren bordo-mavili takımın gelecek adına önemli mesajlar verdiğini belirtti. Çubukçu, "Beşiktaş derbisine kadar 10 maçta mağlup olmadık. Rakibimizle belki de son yılların en güzel maçını oynadık. Bu yenilgi bizi hedeflerimizden alıkoymayacak" diye konuştu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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