 Hedefimiz aynı – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Hedefimiz aynı

    Hedefimiz aynı
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin 2. yarısından itibaren bordo-mavili takımın gelecek adına önemli mesajlar verdiğini belirtti. Çubukçu, "Beşiktaş derbisine kadar 10 maçta mağlup olmadık. Rakibimizle belki de son yılların en güzel maçını oynadık. Bu yenilgi bizi hedeflerimizden alıkoymayacak" diye konuştu.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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