 Derbi örnek olsun – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Derbi örnek olsun

    Derbi örnek olsun
    Kulübün eski başkanı Özkan Sümer, derbisinin örnek olarak sunulması gerektiğini belirti. Sümer şunları söyledi: "Alıştığımızın dışında her yönüyle futbolcuların kalitesinden tutun, oyuncuların davranışına kadar gerçek anlamda bir futbol değeri ortaya kondu. Bunlara ihtiyacımız var."
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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