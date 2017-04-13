Deniz gelecek
Yönetim, sezon sonu için transfer çalışmalarına da hız verdi. Bordo-mavililer, Kayserispor'da bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 8 gol atıp, 9 asist yapan orta saha Deniz Türüç'ün işini bitirmek üzere.
Gurbetçi oyuncunun performansını yakından takip eden Ersun Yanal'ın, kulübü ile sözleşmesi 2018'de bitecek 24 yaşındaki futbolcunun alınması durumunda önemli bir rekabet yaratacağı yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Kayserispor yönetimi de geçtiğimiz hafta, "Sezon sonu görüşelim" açıklamasını yaparak açık kapı bırakmıştı. Kayserispor ile 72 maça çıkan Deniz, 13 gol atıp 10 da asist yaptı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Deniz gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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