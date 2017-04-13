 Deniz gelecek – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Deniz gelecek

    Deniz gelecek

    Yönetim, sezon sonu için transfer çalışmalarına da hız verdi. Bordo-mavililer, Kayserispor'da bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 8 gol atıp, 9 asist yapan orta saha 'ün işini bitirmek üzere.

    Gurbetçi oyuncunun performansını yakından takip eden Ersun Yanal'ın, kulübü ile sözleşmesi 2018'de bitecek 24 yaşındaki futbolcunun alınması durumunda önemli bir rekabet yaratacağı yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Kayserispor yönetimi de geçtiğimiz hafta, "Sezon sonu görüşelim" açıklamasını yaparak açık kapı bırakmıştı. Kayserispor ile 72 maça çıkan Deniz, 13 gol atıp 10 da asist yaptı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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