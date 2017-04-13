Deniz gelecek

Yönetim, sezon sonu için transfer çalışmalarına da hız verdi. Bordo-mavililer, Kayserispor'da bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 8 gol atıp, 9 asist yapan orta saha Deniz Türüç'ün işini bitirmek üzere.

Gurbetçi oyuncunun performansını yakından takip eden Ersun Yanal'ın, kulübü ile sözleşmesi 2018'de bitecek 24 yaşındaki futbolcunun alınması durumunda önemli bir rekabet yaratacağı yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Kayserispor yönetimi de geçtiğimiz hafta, "Sezon sonu görüşelim" açıklamasını yaparak açık kapı bırakmıştı. Kayserispor ile 72 maça çıkan Deniz, 13 gol atıp 10 da asist yaptı.