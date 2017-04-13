 Demirok’un dileği – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Demirok’un dileği

    Demirok’un dileği
    Bu sezon 22 maçta forma giyip 4 gol atan Uğur Demirok, takımın vazgeçilmezi olmak istiyor. 28 yaşındaki stoper, "Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar Trabzon forması giymek istiyorum" dedi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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