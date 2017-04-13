Bero kayboldu
Ligin ilk yarısındaki 13 maçta 877 dakika sahada kalan Matus Bero, 2'nci devrede ise 5 maçta 107 dakika süre aldı. Devre arası kamp döneminde ameliyat olan ve Alanyaspor maçıyla birlikte takıma dönen ancak yine de fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Bero, ligin 2'nci yarısında sadece 26'ncı haftadaki Rizespor maçına ilk 11'de başladı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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