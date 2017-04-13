Bero kayboldu

Ligin ilk yarısındaki 13 maçta 877 dakika sahada kalan Matus Bero, 2'nci devrede ise 5 maçta 107 dakika süre aldı. Devre arası kamp döneminde ameliyat olan ve Alanyaspor maçıyla birlikte takıma dönen ancak yine de fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Bero, ligin 2'nci yarısında sadece 26'ncı haftadaki Rizespor maçına ilk 11'de başladı.