''4-5 değil 7-8 transfer''
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bir durum değerlendirmesi yapan teknik direktör Ersun Yanal, takıma yapılacak takviye sayısının artması gerektiğine karar verdi.
Daha önce yönetim kurulundan 4 veya 5 direkt oynayacak futbolcu isteyen tecrübeli teknik adam, bu kez kadro derinliğinin de oluşması açısından, transfer sayısının daha fazla olması gerektiğini belirtti. Yanal'ın stoper, orta saha, sol kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına kesinlikle takviye istediği, bu bölgelere gerçekleşmesi muhtemel birden fazla transferin takımdaki rekabeti ciddi şekilde artıracağına vurgu yaptığı öğrenildi. İç transferde ise kaleci Esteban ile anlaşılamaması durumunda bu bölgeye de bir takviye yapılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
''4-5 değil 7-8 transfer'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.