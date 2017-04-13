 ''4-5 değil 7-8 transfer'' – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    ''4-5 değil 7-8 transfer''

    ''4-5 değil 7-8 transfer''

    Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bir durum değerlendirmesi yapan teknik direktör , takıma yapılacak takviye sayısının artması gerektiğine karar verdi.

    Daha önce yönetim kurulundan 4 veya 5 direkt oynayacak futbolcu isteyen tecrübeli teknik adam, bu kez kadro derinliğinin de oluşması açısından, transfer sayısının daha fazla olması gerektiğini belirtti. Yanal'ın stoper, orta saha, sol kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına kesinlikle takviye istediği, bu bölgelere gerçekleşmesi muhtemel birden fazla transferin takımdaki rekabeti ciddi şekilde artıracağına vurgu yaptığı öğrenildi. İç transferde ise kaleci Esteban ile anlaşılamaması durumunda bu bölgeye de bir takviye yapılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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