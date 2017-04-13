''4-5 değil 7-8 transfer''

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bir durum değerlendirmesi yapan teknik direktör Ersun Yanal, takıma yapılacak takviye sayısının artması gerektiğine karar verdi.

Daha önce yönetim kurulundan 4 veya 5 direkt oynayacak futbolcu isteyen tecrübeli teknik adam, bu kez kadro derinliğinin de oluşması açısından, transfer sayısının daha fazla olması gerektiğini belirtti. Yanal'ın stoper, orta saha, sol kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına kesinlikle takviye istediği, bu bölgelere gerçekleşmesi muhtemel birden fazla transferin takımdaki rekabeti ciddi şekilde artıracağına vurgu yaptığı öğrenildi. İç transferde ise kaleci Esteban ile anlaşılamaması durumunda bu bölgeye de bir takviye yapılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.