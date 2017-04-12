 Yeniden yükseliriz – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Yeniden yükseliriz

    Yeniden yükseliriz
    Karadeniz ekibinin başarılı sol beki , Antalyaspor maçı ile yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Arjantinli savunmacı, "Beşiktaş derbisinde kaybettik ama iyi oynadık. Böyle devam edersek her takımı mağlup edebiliriz" diye konuştu.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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