Trabzonspor'da Ospina iddiası

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, tecrübeli file bekçisi David Ospina'yı gündemine aldı. Oyuncunun ismi daha önce de Türkiye'de Fenerbahçe ile anılırken, bordo mavili yönetimin Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki deneyimli kalecinin transferini kiralık formülüyle bitirmeye çalışabileceği belirtildi.

MALİYETİ UYGUN OLURSA

İç transferde Esteban ile henüz anlaşamayan bordo mavililerin Ospina'nın uygun maliyet rakamlarının ortaya çıkmasını beklediği bildirildi. Ospina, bu sezon Arsenal formasıyla ligde 2, kupada 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi.

BERO FORMAYI UNUTTU

Trabzonspor'da ligin ilk yarısındaki 13 maçta 877 dakika sahada kalan Matus Bero, 2'nci devrede ise 5 maçta 107 dakika süre aldı. Devre arası kamp döneminde ameliyat olan ve Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte takıma dönen ancak yine de fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Bero, ligin 2'nci yarısında sadece 26'ncı haftada oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı.