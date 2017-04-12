 Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları

    Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen antrenmanda denge ve kuvvet çalışması yapıldı. Dame N'Doye ile Ogenyi Onazi, çalışmalarda yer almadı.

    Bordo mavili takım, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:14
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