Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen antrenmanda denge ve kuvvet çalışması yapıldı. Dame N'Doye ile Ogenyi Onazi, çalışmalarda yer almadı.
Bordo mavili takım, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Bordo mavili takım, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Dalga geçiyor!''
Toplam 12
Yorum
özgür yolculuğu sırasında eğleniyor
- ''Deportivo’ya geri dönebilirim''
Toplam 8
Yorum
hattrick Deportivoya tabiki geri dönebilirsin ama yakın zamanda değil .
- Trabzonspor'da Ospina iddiası
Toplam 1
Yorum
cuneyt kesinlikle alinmali onurla sampiyin olunmaz en azindan guven verir mukemmel adam ospina
Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.