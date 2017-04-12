Trabzonspor'a bir Kolombiyalı daha
Trabzonspor yönetimi, forvet için girişimlere başladı. Fırtına, Castillo ve Rodallega’dan sonra Meksika ekibi Monterrey’de forma giyen 29 yaşındaki forvet Dorlan Pabon’u da takibe aldı. Oyuncuyu izlemek için Güney Amerika’ya çıkarma yapıldı.
113 MAÇTA 59 GOL, 28 ASİST
Ancak futbolcunun sözleşmesinin 2019'da sona erecek olması ve güncel bonservis bedelinin 5 milyon euro seviyelerinde bulunması transferi zora sokabilir. Bordo- mavililerin, Pabon için de önümüzdeki günlerde resmen nabız yoklayabileceği belirtildi. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen 1.68 boyundaki futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile 16 maça çıktı ve rakip fileleri 3 kez sarstı. Pabon, Monterrey ile 113 karşılaşmada 59 gol attı, 28 de asist yaptı.
Yunus Emre SEL
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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