 Trabzonspor'a bir Kolombiyalı daha – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    'a bir Kolombiyalı daha

    Trabzonspor'a bir Kolombiyalı daha

    yönetimi, forvet için girişimlere başladı. Fırtına, Castillo ve Rodallega’dan sonra Meksika ekibi ’de forma giyen 29 yaşındaki forvet ’u da takibe aldı. Oyuncuyu izlemek için Güney Amerika’ya çıkarma yapıldı.

    'da erken başlayan transfer çalışmaları kapsamında forvet mevkisini güçlendirmek için de birçok isim gündeme geliyor. Bordo-mavililer son olarak Meksika'nın CF Monterrey takımında forma giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı forvet Dorlan Pabon'u gündemine aldı. Oyuncuyu bu sezon canlı olarak izleyen teknik ekibin, özellikle teknik kapasitesinin yüksekliğine vurgu yaptığı ifade edildi. Bu sezon 22 maçta 11 gol atan ve 4 de asist yapan Pabon'un artık Avrupa'da bir takımda oynamak istediği, bu nedenle de Trabzonspor'un teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

    113 MAÇTA 59 GOL, 28 ASİST
    Ancak futbolcunun sözleşmesinin 2019'da sona erecek olması ve güncel bonservis bedelinin 5 milyon euro seviyelerinde bulunması transferi zora sokabilir. Bordo- mavililerin, Pabon için de önümüzdeki günlerde resmen nabız yoklayabileceği belirtildi. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen 1.68 boyundaki futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile 16 maça çıktı ve rakip fileleri 3 kez sarstı. Pabon, Monterrey ile 113 karşılaşmada 59 gol attı, 28 de asist yaptı.

    Yunus Emre SEL


    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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