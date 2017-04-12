 Tolgay Arslan pazarlığı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    pazarlığı

    Tolgay Arslan pazarlığı

    ile arasında oynanan karşılaşma öncesi bordo-mavililerin, siyah-beyazlı kulüpte fazla forma şansı bulamayan ’ı bir kez daha istediği öğrenildi. Taraflar büyük oranda anlaştı.

    Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna katmayı çok istediği ancak transferini son anda gerçekleştiremediği ile ilgili girişimleri sürüyor. Bordo-mavililer son olarak geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbisi öncesi siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile Tolgay Arslan konusunda masaya oturdu. Bu görüşmede Tolgay Arslan ile geçmişte yapılan temasların güncelliğini koruduğu vurgulanırken, siyah-beyazlı kulüple sezon sonunda transferin gerçekleşmesi noktasında büyük oranda el sıkışıldı.

    Beşiktaş'ın sezon sonunda orta sahaya takviye yapacağı ve bu doğrultuda oluşabilecek şişkinliği giderme noktasında Tolgay'ın kiralık olarak gönderilmesine sıcak baktığı ifade edildi. ile Beşiktaş arasında oldukça olumlu geçen bu görüşme sonrası Tolgay'ın da "Kulübüm onay verdikten sonra ben hazırım. Trabzonspor'da oynarım." dediği de ortaya çıktı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sezon sonuna kadar devam edeceği ve ciddi bir sorun yaşanmaması durumunda Tolgay'ın Karadeniz ekibinin formasını giyeceği dile getiriliyor.

    Yunus Emre SEL



    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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