Tolgay Arslan pazarlığı
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma öncesi bordo-mavililerin, siyah-beyazlı kulüpte fazla forma şansı bulamayan Tolgay Arslan’ı bir kez daha istediği öğrenildi. Taraflar büyük oranda anlaştı.
Beşiktaş'ın sezon sonunda orta sahaya takviye yapacağı ve bu doğrultuda oluşabilecek şişkinliği giderme noktasında Tolgay'ın kiralık olarak gönderilmesine sıcak baktığı ifade edildi. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oldukça olumlu geçen bu görüşme sonrası Tolgay'ın da "Kulübüm onay verdikten sonra ben hazırım. Trabzonspor'da oynarım." dediği de ortaya çıktı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sezon sonuna kadar devam edeceği ve ciddi bir sorun yaşanmaması durumunda Tolgay'ın Karadeniz ekibinin formasını giyeceği dile getiriliyor.
Yunus Emre SEL
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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