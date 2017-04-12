 Siftah vakti – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Siftah vakti

    Siftah vakti
    Kaleci Onur'un cezalı olması sebebiyle ligin 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak maçta bordo-mavili takımın kalesini koruyacak. Kosta Rika eldiven bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapmıştı, ligde ise ilk kez forma giyecek.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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