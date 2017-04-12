Okay ışıl ışıl

Fırtına, Süper Lig'de 10 maç aradan sonra Beşiktaş'a yenilse de ideal 11'in ortaya koyduğu etkili futbol, mağlubiyetin önüne geçti. Bu başarının en önemli mimarlarından biri bu sezon müthiş oynayan Okay Yokuşlu. Takımın vazgeçilmezi Okay, bu sezon kupa dahil 33 maçta 5 gol, 4 asistiyle skora en fazla katkı yapan isimlerin başında yer aldı.