 N’Doye dönüyor – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    N’Doye dönüyor

    N’Doye dönüyor
    Beşiktaş derbisinde kart cezası nedeniyle forma giymeyen 31 yaşındaki Senegalli forvet, Antalya maçında oynayabilir. Teknik direktör Ersun Yanal'ın idmanlardaki performanslarına göre ile Rodallega arasında seçim yapacağı belirtildi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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