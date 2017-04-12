Kimseyi satmıyoruz
Yönetim, bir çok oyuncunun isminin transfer dedikoduları ile anılması üzerine bir açıklama yaptı.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, bordo-mavili taraftarların takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Beşiktaş karşılaşmasında taraftarların yoğun desteği karşısında büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çubukçu, "Taraftar el ele verdiğinde, bir ve beraber olduğumuzda her engeli aşarız" diye konuştu.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:20
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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