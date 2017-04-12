Kimseyi satmıyoruz

Yönetim, bir çok oyuncunun isminin transfer dedikoduları ile anılması üzerine bir açıklama yaptı.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Biz kimi göndereceğimiz konusunda henüz net karar vermemişken bizden habersiz oyuncularımızın satıldığına dair haberler çıkıyor. Bunlar tamamen asılsız haberlerdir" ifadesini kullandı.



TARAFTARA TEŞEKKÜR

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, bordo-mavili taraftarların takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Beşiktaş karşılaşmasında taraftarların yoğun desteği karşısında büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çubukçu, "Taraftar el ele verdiğinde, bir ve beraber olduğumuzda her engeli aşarız" diye konuştu.