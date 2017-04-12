 Derbiyi inceledi – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Derbiyi inceledi

    Derbiyi inceledi

    Teknik direktör yönetiminde gelecek sezon zirveye oynayacak takımın hazırlıklarını yapan 'da, Beşiktaş derbisi mercek altına alındı.

    Yardımcılarıyla birlikte derbiyi değerlendiren Yanal, takımın eksik ve olumlu yönlerini not aldı. Yenen gollerden, atılan gollere kadar saha içerisinde başardıkları ve başaramadıkları hakkında rapor tutan deneyimli hoca, gelecek sezon kuracağı takım kurgusunu da sezon sonu ortaya çıkacak raporlardan yola çıkarak hazırlayacak.

    İDMANLAR BAŞLIYOR
    Bordo-mavili takımda izin bugün bitiyor. Beşiktaş derbisinin ardından 3 gün izin verilen Trabzonspor'da oyuncular bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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