 Değeri füze gibi fırladı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Değeri füze gibi fırladı

    Değeri füze gibi fırladı

    15 maçta 14 gole doğrudan katkı sunan , değerini 700 bin euro’dan 1 milyon 250 bin euro’ya çıkardı.

    'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu , ligde 27 golü bulunan takımın 8 golüne doğrudan katkı sağlarken, performansıyla piyasa değerini de ikiye katladı. Bordo-mavililerin altyapısında yetişen Yusuf, özellikle ligin 2'nci yarısında düzenli olarak forma şansı bulmaya başladıktan sonra gol ve asistleriyle takımına önemli katkı sağladı. Ligde oynadığı 11 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev aldı, 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Toplamda 15 maçta 14 gole doğrudan katkısı olan Yusuf, bu sezon Trabzonspor'a gol yollarında en çok katkı sağlayan isim oldu. 20 yaşındaki yıldız, dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt'a göre, 10 Ocak 2017'de 700 bin euro gösterilen piyasa değerini 29 Mart 2017'de 1 milyon 250 bin euro'ya yükseltti. Son güncellemenin ardından Yusuf değerini 2 ayda 500 bin euro artırmış oldu.

    EKİCİ'Yİ EZDİ GEÇTİ
    Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici'yi solladı. Mehmet, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 17 maçta 1553 dakika sahada kalırken, 3 gollük performans sergiledi. Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından düzenli olarak forma şansı bulan Yusuf ise 15 maçta 1184 dakika süre aldı, 3 gol ve 5 asist yaptı.

    HOCASI OLCAY!
    Yusuf Yazıcı'nın yükselmesinde Olcay Şahan'ın da rolü büyük. Transferinden sonra Trabzonspor'u şaha kaldıran 29 yaşındaki orta saha, Yusuf'u oda arkadaşı olarak Ersun Yanal'dan istedi ve bu kabul gördü. Kamplarda Yusuf ile kalan Olcay boş vakitlerinde genç futbolcuyla zaman geçiriyor, tecrübelerini aktarıp her konuda yardım ediyor.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
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