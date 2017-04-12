Değeri füze gibi fırladı
15 maçta 14 gole doğrudan katkı sunan Yusuf Yazıcı, değerini 700 bin euro’dan 1 milyon 250 bin euro’ya çıkardı.
EKİCİ'Yİ EZDİ GEÇTİ
Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici'yi solladı. Mehmet, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 17 maçta 1553 dakika sahada kalırken, 3 gollük performans sergiledi. Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından düzenli olarak forma şansı bulan Yusuf ise 15 maçta 1184 dakika süre aldı, 3 gol ve 5 asist yaptı.
HOCASI OLCAY!
Yusuf Yazıcı'nın yükselmesinde Olcay Şahan'ın da rolü büyük. Transferinden sonra Trabzonspor'u şaha kaldıran 29 yaşındaki orta saha, Yusuf'u oda arkadaşı olarak Ersun Yanal'dan istedi ve bu kabul gördü. Kamplarda Yusuf ile kalan Olcay boş vakitlerinde genç futbolcuyla zaman geçiriyor, tecrübelerini aktarıp her konuda yardım ediyor.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:12
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
Değeri füze gibi fırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.