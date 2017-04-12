 Avrupa’ya gideriz – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Avrupa’ya gideriz

    Avrupa’ya gideriz
    Fırtına'nın Kolombiyalı forveti , Avrupa kupalarına katılmayı hak ettiklerini söyledi. 31 yaşındaki golcü, "Beşiktaş derbisinde santradan attığım şut gol olsaydı, her şey değişir, kazanırdık. Çok üzgünüm. Taraftarımızı sevindirmek, galibiyet armağan etmek isterdik. Çok iyi takımız, Avrupa'yı hak ediyoruz. Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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