4-5 transfer yolda

Genel Sekreter Gençağa Meriç, “4-5 iyi futbolcu alacağız ve gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız” dedi.

Bordo-mavili kulübün Genel Sekreteri Gençağa Meriç, gelecek sezon yapacakları 4-5 transferle zirveye oynayacaklarını ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacaklarına inandıklarını söyledi. Takımın geldiği noktanın kendilerine hedefleri açısından da güven ve moral verdiğini anlatan Meriç, şöyle devam etti: "Önümüzdeki sezon bu takımı daha da güçlendireceğiz. Geniş, alternatifli bir kadromuz olacak. Direkt oynayacak, takıma katkı sağlayacak 4-5 transferle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyoruz. Bu takım, camia, büyük başarılar yaşamış ve yaşamayı hak eden bir camia. İnşallah yeni stadımızda büyük başarılar yakalayacağız. Hocamız Ersun Yanal'ın katkısı çok büyük. Takımın başarısı için gece gündüz çalışıyor."