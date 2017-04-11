 Yokuşlu için Roma iddiası – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Yokuşlu için iddiası

    Yokuşlu için Roma iddiası
    Beşiktaş'a attığı golle gözlerin pasını silen Okay Yokuşlu için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Orta saha oyuncusunun 19 yaşındayken Roma'nın kapısından döndüğü öne sürüldü. 'nın efsane oyuncusu Bruno Conti'nin, 2013'teki U19 Avrupa Şampiyonası'nda Okay'ı beğendiği ancak bazı menajerlerin devreye girmesiyle Okay'ı değil Salih Uçan'ın kiralanmasını istediği ifade edildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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