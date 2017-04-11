 Yeni Yattara Castillo – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
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    Yeni Yattara

    Yeni Yattara Castillo

    İkinci yarıdaki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Kolombiyalı; hırsı, tekniği ve golleriyle yeni Yattara olma yolunda.

    Ligde ilk yarıyı bir golle kapatmasına rağmen 2. devrede vites yükseltip 3 gol kaydeden ve bunlardan birini de Beşiktaş'a atan , yeni Yattara olma yolunda. Son dönemdeki performansı ile taraftarların gözdesi olan Kolombiyalı futbolcu, derbide taraftara hayran kaldığını kaydedip "Şampiyonluğa oynarken stadın nasıl olacağını tahmin bile edemiyorum. Bu destek sürerse gelecek yıl hedeflere ulaşırız" diye konuştu.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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