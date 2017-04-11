Tunay cepte!
Trabzonspor, Kasımpaşalı oyuncu ile ön protokol yaptı. Bordo-mavili yönetim, gurbetçi oyuncu ile her konuda anlaştı. İmzalar sezon sonu atılacak. Teknik patron Yanal, Tunay Torun’un hücuma renk katacağını dile getirdi.
BUNDESLİGA ÇIKIŞLI
Tunay'ın da Trabzon'a gelmeye istekli davranması üzerine, yönetimin transferi büyük ölçüde bitirdiği kaydedildi. Almanya doğumlu Tunay, kariyerinde Hamburg (27 maç/2 gol), Hertha (20 maç/4 gol) ve Stuttgart (9 maç/2 gol) formalarını giydi. 2014-15'ten bu yana Kasımpaşa'da görev yapıyor.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Ana mevkisi sağ kanat olan Tunay Torun, orta sahada hücuma yönelik olarak her bölgede görev yapabiliyor. Bu sezon 25 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan gurbetçi yıldız, iki ayağını da kullanabiliyor. Driplingleri ve sert şutlarıyla tanınıyor.
Yunus Emre SEL
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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