 'Satılık değiller' – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'Satılık değiller'

    'Satılık değiller'
    Başkan yardımcısı , takımın prensleri ve 'yu bırakmayacaklarını söyledi. Radyospor'a, "Yusuf'u Lyon'un izlemesiyle ilgili bilgim yok. Ama onu herkes izler. Genç yaşına rağmen oynadığı futbol göz kamaştırıcı" diyen Bülbüloğlu, "Yusuf Yazıcı ve Okay için bize gelen bir teklif yok. Gelse de bu isimleri verme konusunda pek sıcak değiliz" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Satılık değiller' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.