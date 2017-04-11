 Ribery herkese öneriliyor – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ribery herkese öneriliyor

    Ribery herkese öneriliyor
    , adı ile anılan Frank Ribery için de, "Ribery olgun ve bir yere gelmiş bir futbolcu. Birçok kulübe öneriliyor. Fakat ne teklif edildi, ücreti nedir, bilgim yok" dedi. Bülbüloğlu, Beşiktaş maçının hakemi Ali Palabıyık'ın yanlış kararlarına rağmen iyi bir hakem olduğunu da kaydetti.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ribery herkese öneriliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.