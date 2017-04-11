Para basıyor
Bordo-mavili kulüp, Beşiktaş maçında 2.6 milyon TL ile hasılat rekoru kırdı. Şenol Güneş Stadı’ndan 5 maçta 6.2 milyon lira gelir elde edildi.
ESNAF DA BAYRAM ETTİ
Şenol Güneş Stadı, şehri de ihya etti. Beşiktaş derbisi için Trabzon'a gelen futbolsever ve misafirler hafta sonu tüm otelleri doldurdu. Üç günde yapılan turistik geziler, AVM ziyaretleri ve yiyecek harcamaları ile esnafın 3.5 milyon TL ciro yaptığı öğrenildi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:23
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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