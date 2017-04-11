 Oyuncular bugün de izinli – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Oyuncular bugün de izinli

    Oyuncular bugün de izinli
    Bordo-mavili takımda izin devam ediyor. Beşiktaş derbisinin ardından 3 gün izin verilen 'da oyuncular dünü dinlenerek geçirdi. Bugün de izin yapacak olan Fırtına, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:11
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