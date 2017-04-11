 Mesut’un veliahtı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Mesut’un veliahtı

    Mesut’un veliahtı

    ’nın yurt dışı satış haklarını ’in menajeri aldı.

    Beşiktaş derbisinde 2 asist yapan , Lyon'un antrenörü Caçapa'yı hayran bırakmıştı. Genç yıldızı aynı maçta 'in menajeri 'ün de takibe aldığı ortaya çıktı. Söğüt, Yusuf'un menajerleri Adem Cebeci ve Abdurrahman Dereli ile görüşüp, yurt dışı temsil hakları konusunda anlaşmya vardı. Söğüt, Mesut Özil'in imzalı formasını hediye ettiği Yusuf Yazıcı'ya, "Birçok takım seni izliyor. Geleceğin parlak" dedi. Yusuf, Trabzonspor ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. 20 yaşındaki genç yıldız bu sezon 15 maçta 5 gol, 9 asistlik performansı ile devlerin takibine girdi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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