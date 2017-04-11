 Kaybetmeyelim! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Kaybetmeyelim!

    Kaybetmeyelim!
    Teknik direktörü , Beşiktaş maçındaki performansları nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilen kaptan Onur Recep Kıvrak ile Jan Durica'ya sahip çıktı. Bordo-mavili hoca, "Hiçbir futbolcum kötü oynamak istemez. Kimseyi böyle basit kaybetmemeliyiz" dedi. Bu arada gördüğü kartla Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşen kaptan Onur Kıvrak'a para cezasıyla ilgili son kararı yönetim verecek.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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