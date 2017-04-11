Hedeften şaşmadık
Asbaşkan Çubukçu, Beşiktaş yenilgisinin takımda bir olumsuzluk yol açmayacağını belirtip ekledi: Kalan 7 haftada 21 puana talibiz.
'BAŞARIYA TAŞIYACAKLAR'
Çubukçu ayrıca futbolu dik oynayan bir takıma sahip olduklarını, futbolcular ve teknik heyetin takımı başarıya ulaştıracağını söyledi. Çubukçu, biraz daha sabra ve zamana ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:07
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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