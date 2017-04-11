 Hedeften şaşmadık – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Hedeften şaşmadık

    Hedeften şaşmadık

    Asbaşkan Çubukçu, Beşiktaş yenilgisinin takımda bir olumsuzluk yol açmayacağını belirtip ekledi: Kalan 7 haftada 21 puana talibiz.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısından itibaren bordo-mavili takımın gelecek adına önemli mesajlar verdiğini belirtti. Çubukçu, "Beşiktaş karşılaşmasına kadar 10 maçta mağlup olmadık. Rakibimizle belki de son yılların en güzel maçını oynadık, kazanabilirdik de. Bu yenilgi bizi hedeflerimizden alıkoymayacak. Takımımıza güveniyoruz. Kalan 7 haftadaki 21 puana talibiz ve alacak güçteyiz" dedi.

    'BAŞARIYA TAŞIYACAKLAR'
    Çubukçu ayrıca futbolu dik oynayan bir takıma sahip olduklarını, futbolcular ve teknik heyetin takımı başarıya ulaştıracağını söyledi. Çubukçu, biraz daha sabra ve zamana ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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