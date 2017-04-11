 Faul yoktu ama ustaca aldı! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Faul yoktu ama ustaca aldı!

    Faul yoktu ama ustaca aldı!
    Defansın tecrübeli ismi Uğur Demirok, penaltı yaptığı iddia edilen pozisyonla ilgili "Kesinlikle top elime çarpmadı. Penaltı değildi" derken, Talisca'nın golü için de Brezilyalı ismi suçlayıcı açıklamalar yaptı. Pozisyonda faul olmadığını belirten Uğur, "Ben ayağımı kaldırmadım. Talisca yerde olan ayağıma ayağını taktı. Çok ustaca bir faul aldı sonrasında da gol attı" ifadesini kullandı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Faul yoktu ama ustaca aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.