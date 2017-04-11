Faul yoktu ama ustaca aldı!

Defansın tecrübeli ismi Uğur Demirok, penaltı yaptığı iddia edilen pozisyonla ilgili "Kesinlikle top elime çarpmadı. Penaltı değildi" derken, Talisca'nın golü için de Brezilyalı ismi suçlayıcı açıklamalar yaptı. Pozisyonda faul olmadığını belirten Uğur, "Ben ayağımı kaldırmadım. Talisca yerde olan ayağıma ayağını taktı. Çok ustaca bir faul aldı sonrasında da gol attı" ifadesini kullandı.