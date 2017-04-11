Altyapı yine tulum çıkardı

Trabzonspor'un altyapı takımları bu hafta da oynadıkları 7 maçı kazandı. U21'ler Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan U19'lar 1-0, U17'ler 5-1, U16'lar 2-0, U15'ler 3-0, U14'ler ise 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı. U13'ler ise Arsinspor'u deplasmanda 5-1 devirdi.