 Altyapı yine tulum çıkardı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Altyapı yine tulum çıkardı

    Altyapı yine tulum çıkardı
    Trabzonspor'un altyapı takımları bu hafta da oynadıkları 7 maçı kazandı. U21'ler Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan U19'lar 1-0, U17'ler 5-1, U16'lar 2-0, U15'ler 3-0, U14'ler ise 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı. U13'ler ise Arsinspor'u deplasmanda 5-1 devirdi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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