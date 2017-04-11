 Ahmed Musa sürprizi – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    sürprizi

    Ahmed Musa sürprizi

    Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacak Fırtına için Ribery'nin ardından iddiası geldi.

    Leicester'de aradığını bulamayan Nijeryalı yıldızın, milli takımdan arkadaşı Onazi'ye Trabzon'u sorduğu belirtildi. Leicester'in CSKA Moskova'dan 20 milyon euro'ya renklerine kattığı 24 yaşındaki forvet için yönetimin 'kiralama' seçeneğini deneyebileceği ileri sürüldü. Bu sezon 4 gol atan Musa'nın 3 yıl daha sözleşmesi var.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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