Ahmed Musa sürprizi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacak Fırtına için Ribery'nin ardından Ahmed Musa iddiası geldi.

Leicester'de aradığını bulamayan Nijeryalı yıldızın, milli takımdan arkadaşı Onazi'ye Trabzon'u sorduğu belirtildi. Leicester'in CSKA Moskova'dan 20 milyon euro'ya renklerine kattığı 24 yaşındaki forvet için yönetimin 'kiralama' seçeneğini deneyebileceği ileri sürüldü. Bu sezon 4 gol atan Musa'nın 3 yıl daha sözleşmesi var.