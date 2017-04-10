Yusuf’tan teşekkür

Beşiktaş karşısında kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Fırtına'nın orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda takıma destek veren herkese teşekkür etti. Yusuf, "Bazen kaybederken de kazanılırmış. Unutulmaz bir atmosfer yaşatan taraftarlarımıza, sahada futbol keyfine katkı koyan tüm abi ve arkadaşlarıma teşekkürler. Çalışmaya devam" dedi.