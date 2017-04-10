Yerel gazeteler, takımın derbideki performansından memnun kaldı."Galiptir bu yolda mağlup!","Dozer gibi oynadı, Kazım gibi sevdi ama'ın vermediği faul sonrası Atiba'yı tutamadı", İlkhaber "Olmayınca olmuyor!","Vurdi vurdi vurildi!" başlığını attı.