 Vurdi vurdi vurildi – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Vurdi vurdi vurildi

    Vurdi vurdi vurildi
    Yerel gazeteler, takımın derbideki performansından memnun kaldı. Günebakış "Galiptir bu yolda mağlup!", Taka "Dozer gibi oynadı, Kazım gibi sevdi ama Ali Palabıyık'ın vermediği faul sonrası Atiba'yı tutamadı", İlkhaber "Olmayınca olmuyor!", Ekspres "Vurdi vurdi vurildi!" başlığını attı.

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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