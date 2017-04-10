 Tunay Sürmene'de – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Tunay Sürmene'de

    Tunay Sürmene'de

    ’un istediği Kasımpaşasporlu orta saha, Sürmene’de hamsi yerken resim paylaştı.

    Gelecek sezon 50. yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen yönetimi, ilk etapta Türkiye içerisinden alacağı oyuncuların işini bitiriyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile ayrıntılı bir değerlendirme yapan Başkan Muharrem Usta'nın önce ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile anlaştığı dile getiriliyor. Hatta 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşirli'de ev tuttuğu iddiaları var. Tunay'ın, sosyal medya hesabından Trabzon'un Sürmene ilçesinde olduğunu belirten bir paylaşımda bulunması bu iddiaları iyice güçlendirdi. Kasımpaşa ile toplam 104 maça çıkan Tunay, 13 kez rakip fileleri sarsarken, 23 de asist yaparak 36 gole doğrudan katkı yaptı. Milli Takım formasını 9 kez giyen Tunay'ı Ersun Yanal'ın çok istediği biliniyor.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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