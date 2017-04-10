 ''Trabzon'u asıl seneye görün!'' – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ''Trabzon'u asıl seneye görün!''

    ''Trabzon'u asıl seneye görün!''

    Derbi kaybedilse de sergilenen futbol yönetimi memnun etti. : Spor kamuoyuna iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. : eski efsane günlerine dönüyor. : Ali Palabıyık iyi yönetmedi.

    'un yöneticileri Gençağa Meriç, Nevzat Aydın ve Gökhan Saral, Spor Toto Süper Lig'de takımlarının Beşiktaş'a 4-3 yenilmesine rağmen oyundan memnun olduklarını vurguladılar. Yöneticiler özetle şunları söylediler.

    TARAFTARIMIZ 13. GÜÇ
    Meriç: Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettik. Bu takım bütün spor kamuoyuna iyi bir takım olduğunu göstermiş oldu. Taraftarlarımız bizim arkamızdaki 12'nci hatta 13'üncü güç, bizi destekledikleri için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

    DAHA DA İYİ OLACAĞIZ
    Aydın: Devre arasında takımın kadrosunu güçlendirdik. Sezon sonu daha da güçlendireceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trabzonspor eski günlerine dönüyor olacak. Talisca'nın pozisyonunu tekrar izlemek lazım. Hakem, çok fazla duran top verdi. İnisiyatif haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Maçı alma noktasına da getirdik, iki kez yenik duruma düşüp öne de geçtik ama olmadı. Trabzonspor şampiyon olamıyorsa Şenol Güneş mutlu sona ulaşsın.

    BAŞA BAŞ MÜCADELE
    Saral: Gerçekten çok üzgünüm. Bu mağlubiyeti hak ettiğimize kesinlikle inanmıyorum. Trabzonspor burada dişe diş, başa baş mücadele sergiledi. Tüm oyuncularımızı, teknik kadromuzu, muhteşem taraftarımızı yürekten tebrik ediyorum. Mücadelenin sonu bu değildi. Keşke kaybetmeseydik. Futbolda bu var. Trabzonspor camiası iyi yoldadır. Bu mağlubiyet bizim direncimizi kırmaz. Hakem Ali Palabıyık'ın çok iyi bir karşılaşma yönettiğini söyleyemem.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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