''Trabzon'u asıl seneye görün!''
Derbi kaybedilse de sergilenen futbol yönetimi memnun etti. Gençağa Meriç: Spor kamuoyuna iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Nevzat Aydın: Trabzonspor eski efsane günlerine dönüyor. Gökhan Saral: Ali Palabıyık iyi yönetmedi.
TARAFTARIMIZ 13. GÜÇ
Meriç: Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettik. Bu takım bütün spor kamuoyuna iyi bir takım olduğunu göstermiş oldu. Taraftarlarımız bizim arkamızdaki 12'nci hatta 13'üncü güç, bizi destekledikleri için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.
DAHA DA İYİ OLACAĞIZ
Aydın: Devre arasında takımın kadrosunu güçlendirdik. Sezon sonu daha da güçlendireceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trabzonspor eski günlerine dönüyor olacak. Talisca'nın pozisyonunu tekrar izlemek lazım. Hakem, çok fazla duran top verdi. İnisiyatif haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Maçı alma noktasına da getirdik, iki kez yenik duruma düşüp öne de geçtik ama olmadı. Trabzonspor şampiyon olamıyorsa Şenol Güneş mutlu sona ulaşsın.
BAŞA BAŞ MÜCADELE
Saral: Gerçekten çok üzgünüm. Bu mağlubiyeti hak ettiğimize kesinlikle inanmıyorum. Trabzonspor burada dişe diş, başa baş mücadele sergiledi. Tüm oyuncularımızı, teknik kadromuzu, muhteşem taraftarımızı yürekten tebrik ediyorum. Mücadelenin sonu bu değildi. Keşke kaybetmeseydik. Futbolda bu var. Trabzonspor camiası iyi yoldadır. Bu mağlubiyet bizim direncimizi kırmaz. Hakem Ali Palabıyık'ın çok iyi bir karşılaşma yönettiğini söyleyemem.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
''Trabzon'u asıl seneye görün!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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