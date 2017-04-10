Tarihe geçecek şut

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, santradan kaleye gönderdiği şutu direkten dönen Rodallega'ya moral vererek, "O kaçan şutunu unutmayacağım. Tarih o şutu hatırlayacak" dedi. Çubukçu, Beşiktaş karşısında takımın kazanmak için gereken mücadeleyi verdiğini de belirterek, "Üzgünüz ama alnımız açık, başımız dik. Çünkü mücadeleyi taraftarımız çok beğendi" diye konuştu.