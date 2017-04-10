 Tarihe geçecek şut – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Tarihe geçecek şut

    Tarihe geçecek şut
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, santradan kaleye gönderdiği şutu direkten dönen Rodallega'ya moral vererek, "O kaçan şutunu unutmayacağım. Tarih o şutu hatırlayacak" dedi. Çubukçu, Beşiktaş karşısında takımın kazanmak için gereken mücadeleyi verdiğini de belirterek, "Üzgünüz ama alnımız açık, başımız dik. Çünkü mücadeleyi taraftarımız çok beğendi" diye konuştu.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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