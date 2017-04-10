Taraftardan Olcay Şahan’a sürpriz
Trabzonspor'un başarılı ismi Olcay Şahan, Beşiktaş maçı sonrası uçakta bordo-mavili taraftarların sürprizi ile karşılaştı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
- Q7 kadroda yer alacak
Toplam 6
Yorum
GFB Q7 de oynasa Lyon size deli desk edecek. Kalbimiz seninle Lyon.
- Kadıköy’de yalnızlık
Toplam 8
Yorum
Ali Ulvi 7 - 8 bin tarafatar varmış bu rakam bile çok fazla bu yönetim bu gidişle bu takımı 100 kişiye seyreder duruma düşürecek.
- Taraftardan Olcay Şahan’a sürpriz
Toplam 1
Yorum
İşte bir Beşiktaşlı Beşiktaş seni tekrar yarattı Halen Beşiktaş da olsaydın yedek kulübesinde oturur olacaktın verdiğin savaşla seni kutluyorum Devam
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