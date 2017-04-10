Taraftardan Olcay Şahan’a sürpriz

Trabzonspor'un başarılı ismi Olcay Şahan, Beşiktaş maçı sonrası uçakta bordo-mavili taraftarların sürprizi ile karşılaştı.

Devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, eski takımına 4-3 kaybettikleri maç sonrası İstanbul'a gitmek üzere uçağa bindi. Uçakta maçı izlemeye gelen ve dönüş yolunda olan bordo-mavili taraftarlar, Olcay Şahan'a büyük ilgi gösterdi. Taraftarların ricasını kırmayan ve yanlarına gelen Olcay Şahan'a kemençe eşliğinde besteler yapan Trabzonspor taraftarları, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yıldız oyuncunun da taraftarların şarkılarına alkışla eşlik ettiği görüldü.