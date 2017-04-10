 Sağlam geliyoruz – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Sağlam geliyoruz

    Sağlam geliyoruz

    Başkan , derbinin yılın maçı olduğunu söyledi. Usta, "8 Nisan Cumartesi. Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yılın en iyi maçıydı.

    Bu tarihin önemi ileride daha iyi anlaşılacaktır. Harika bir ortam ve harika bir maçtı. Üzgün değil sevinçliyiz. Çünkü sağlam geliyoruz. Dünya'da takımına bu kadar aşık olan kaç şehir vardır ki. Trabzonspor- Beşiktaş derbisi bizim adımıza gelecekte en iyi olmanın dönüm noktasıydı. Son olarak aşk buna derler. Harika koreografisiyle muhteşem atmosferi bize yaşatan taraftarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız" dedi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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