Ortalaması 26 bin
Şenol Güneş Stadı'nı seven bordo-mavili taraftarların her maça ilgisi artarak devam ediyor.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:18
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Ortalaması 26 bin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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