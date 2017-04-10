 Ortalaması 26 bin – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ortalaması 26 bin

    Ortalaması 26 bin

    Şenol Güneş Stadı'nı seven bordo-mavili taraftarların her maça ilgisi artarak devam ediyor.

    ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakayı 35 bin 513 seyircinin izlediği açıklandı. Yeni statta sırasıyla Gaziantepspor maçını 23 bin 56, Aytemiz Alanyaspor sınavını 21 bin 15, Kardemir Karabükspor karşılaşmasını 20 bin 77, Galatasaray derbisini ise 33 bin 809 taraftar izledi. Karadeniz ekibi, beş karşılaşmayı 133 bin taraftara oynarken, bu maçlarda ortalama seyirci sayısı ise 26 bin oldu.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ortalaması 26 bin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.