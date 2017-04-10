 Onur’a ceza yolda – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Onur’a ceza yolda

    Onur’a ceza yolda
    Teknik direktör Ersun Yanal, gördüğü kart nedeniyle Antalya maçı öncesi cezalı duruma düşen 'a sitem etti. Onur'un asla kötü niyetle o kartı görmediğini dile getiren tecrübeli hoca, "Onur bizim için çok değerli bir oyuncu. Ben bunu çok masum olarak görüyorum. Ama tabii ki kural işler, herkes cezasını görür. Kendi içimizde çözeriz bu konuyu"açıklamasını yaptı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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