 Gözyaşı döktüler – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Gözyaşı döktüler

    Gözyaşı döktüler

    derbisi sonrası futbolcular soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamazken, onları teknik direktör Yanal teselli etti: Taraftar sizi alkışladı.

    Süper Lig'in ikinci yarısındaki 10 maçlık namağlup serisi Beşiktaş karşısında sona eren Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma noktasında aldığı yaranın üzüntüsünü yaşıyor. Futbolcular son dakikada gelen golün ardından adeta kahroldu. Soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamayan futbolcuları sakinleştirmek ise teknik ekibe kaldı. Ersun Yanal, sergiledikleri performans nedeniyle oyuncularını tek tek tebrik etti. Mağlubiyeti hak etmediklerini anlatan Yanal, kalan haftalarda aynı anlayışla yollarına devam edeceklerini söyledi.

    KALDIRIN KAFANIZI
    Yanal, oyuncularına taraftarın maç sonunda kendilerini alkışlamasının çok olumlu bir davranış olduğunu da belirterek, "Demek ki oynadığınız futbol herkesi tatmin etti ki bu alkışı aldınız. Kaldırın kafanızı" dedi. Bu arada maç içerisinde kendi performanslarını beğenmeyen futbolcular ise takım arkadaşlarından özür diledi.

    ŞANSSIZLIĞINI BİR KEZ DAHA KIRAMADI
    Teknik direktör , 'un başında 'a karşı olan şanssızlığını kıramadı. Yanal, bordo- mavili ekibin başında ligde 7, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Fırtına, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

    KAYBEDERKEN KAZANDIK
    Derbide oyuncularının gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu belirten Yanal, "Taraflı, tarafsız seyredenlerin alkışladığı gece oldu. Bu oyunu oynayan ve herkese sevdiren futbolcularıma da teşekkür ediyorum. Kaybederken kazandığımız çok şey var" dedi.

    YANAL'DAN 3 GÜN İZİN
    Teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından oyuncularına üç gün izin verdi. Çarşamba gününden itibaren Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavili takımın hocası öncelikle oyuncuların moralini yükseltmeye çalışacak. Avrupa kupalarına katılma noktasında Antalyaspor'un en ciddi rakiplerinden birisi olduğunu anlatacak Yanal, oyuncularını bu şekilde motive edecek.

    Yunus Emre SEL
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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