Gözyaşı döktüler
Beşiktaş derbisi sonrası futbolcular soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamazken, onları teknik direktör Yanal teselli etti: Taraftar sizi alkışladı.
KALDIRIN KAFANIZI
Yanal, oyuncularına taraftarın maç sonunda kendilerini alkışlamasının çok olumlu bir davranış olduğunu da belirterek, "Demek ki oynadığınız futbol herkesi tatmin etti ki bu alkışı aldınız. Kaldırın kafanızı" dedi. Bu arada maç içerisinde kendi performanslarını beğenmeyen futbolcular ise takım arkadaşlarından özür diledi.
ŞANSSIZLIĞINI BİR KEZ DAHA KIRAMADI
Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı olan şanssızlığını kıramadı. Yanal, bordo- mavili ekibin başında ligde 7, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Fırtına, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
KAYBEDERKEN KAZANDIK
Derbide oyuncularının gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu belirten Yanal, "Taraflı, tarafsız seyredenlerin alkışladığı gece oldu. Bu oyunu oynayan ve herkese sevdiren futbolcularıma da teşekkür ediyorum. Kaybederken kazandığımız çok şey var" dedi.
YANAL'DAN 3 GÜN İZİN
Teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından oyuncularına üç gün izin verdi. Çarşamba gününden itibaren Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavili takımın hocası öncelikle oyuncuların moralini yükseltmeye çalışacak. Avrupa kupalarına katılma noktasında Antalyaspor'un en ciddi rakiplerinden birisi olduğunu anlatacak Yanal, oyuncularını bu şekilde motive edecek.
Yunus Emre SEL
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
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