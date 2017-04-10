 Esteban’ın siftahı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’ın siftahı

    Esteban’ın siftahı
    Kaleci Onur Kıvrak'ın cezalı olması sebebiyle ligin 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak maçta bordo-mavili takımın kalesini Esteban koruyacak. Kosta Rika eldiven bu sezon Türkiye Kupası maçlarında görev yapmıştı, ligde ise ilk kez forma giyecek. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Esteban ile yeni bir anlaşma yapılması için de görüşmeler sürüyor.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:05
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